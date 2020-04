Flere mistænkte anholdt et år efter skuddrab

Mere end 12 måneder efter, at en 20-årig mand blev dræbt, og fire andre blev såret under et skyderi ved havnen i Rungsted, har politiet i Nordsjælland mandag anholdt en række mistænkte personer i sagen.

De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag i Retten i Helsingør. De er sigtet for drabsforsøg.

Nordsjællands Politi ønsker endnu ikke at oplyse, hvor mange der er anholdt.

Skyderiet udspillede sig en lørdag aften for godt et år siden - den 6. april 2019 - hvor to grupper stødte sammen på Strandvejen i Rungsted nord for København.

Den 20-årige, der blev dræbt, døde af sine kvæstelser kort efter opgøret.

De fire, der blev såret, men overlevede, blev udsat for forskellige former for vold. En blev ramt i begge ben af skud. En anden blev stukket med en kniv, og de to sidste blev påkørt af en eller flere biler.

Adskillige personer blev anholdt i kølvandet på det voldsomme sammenstød, men flere af dem er siden blevet løsladt.

Grundlovsforhøret med de personer, der mandag er blevet anholdt, begynder tirsdag klokken 09.30.

Politiet har tidligere oplyst, at det er dets overbevisning, at sammenstødet skete i forbindelse med en konflikt mellem to kriminelle grupper, der holder til i Nivå og Kokkedal i Nordsjælland.

Den 20-årige mand, der mistede livet, var fra Nivå og har tidligere været sat i forbindelse med banden Loyal To Familia.