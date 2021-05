Se billedserie Statsminister Mette Frederiksen (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) håber at realisere planen om asylbehandling uden for Europa, så færre spontane asylansøgere kommer til Danmark. (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Flere lande er i spil til at huse asylcenter

Spekulationer har gået på Rwanda, men fem-ti lande er i spil til at huse et modtagecenter uden for Europa. Torsdag behandles forslag, der skal muliggøre planen.

Danmark - 04. maj 2021 kl. 16:15 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Tanken om asylbehandling i tredjelande har eksisteret på et hypotetisk plan i lang tid flere steder i Europa. Men hvis regeringen kommer i mål med sit forslag, vil Danmark være det første land, der realiserer den. Tirsdag var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om sagen. Torsdag førstebehandles et forslag, der skal bane vejen for et modtagecenter til asylbehandling uden for Europa.

