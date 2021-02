Flere læger har taget vacciner til sig selv og ansatte

I en længere artikel fortæller Berlingske, at der er flere eksempler på, at læger i Jylland har valgt at vaccinere sig selv og ansatte med vacciner, der skulle være gået til beboere på plejehjem.

Første eksempel er fra plejehjemmet Mødestedet i Grindsted. Her insisterede lægen, der skulle vaccinere, på først at vaccinere sig selv og to medarbejdere, der var til stede. Og efterfølgende en sekretær, der blev tilkaldt udefra. Det endte med, at der ikke var vacciner nok til to beboere.