Flere kvinder end mænd tester nu positive for coronavirus

Blandt de danskere, der blev testet positive for Covid-19, var mere end to tredjedele nemlig mænd.

Ifølge afdelingslæge Peter Henrik Andersen ved Statens Serum Institut har udviklingen formentlig en lavpraktisk årsag.

- I forhold til den første fase mener jeg, at der er gode indikationer på, at det skyldes, at der var mange af de testede, der havde været på ski i alperne.

- Og det har åbenbart i højere grad været mænd end kvinder, siger han.

Og når det nu er flest kvinder, der bliver testet positive, har det ifølge Peter Henrik Andersen efter alt at dømme en lige så lavpraktisk begrundelse.

- Det skyldes nok, at der nu bliver testet langt flere blandt sundhedspersonalet, og her er der flere kvinder end mænd. Så derfor slår de mere ud i statistikken nu, siger han.

Spørgsmål: Men kan man så sige noget om, hvorvidt Covid-19 mest rammer mænd eller kvinder?

- Der har været en stor epidemiologisk undersøgelse i Kina blandt cirka 70.000 tilfælde, og der var der en næsten ligelig kønsfordeling.

- På det ret store talmateriale kunne man ikke se nogen sikker kønsforskel, så det er heller ikke umiddelbart min forventning, at der vil være i Danmark på den lange bane.

Spørgsmål: Så der er ingen tegn på, at østrogen kan virke beskyttende mod virusset?

- Nej, ikke ud over at mænd jo altid generelt er lidt mere udsat for infektioner, end kvinder er, siger Peter Henrik Andersen.

Samlet er 3672 personer per 3. april konstateret smittet med coronavirus. Af disse er 1854 kvinder, mens 1818 er mænd.

Ser man alene på tiden frem til 12. marts var 68 procent af de registrerede smittetilfælde blandt mænd.

I tiden efter 12. marts er 55 procent af de registrerede smittetilfælde kvinder.

Af de hidtil 139 døde er 46 kvinder, mens 93 er mænd.