Flere krav skal sikre mod nye problemer med lyntestudbydere

Opgaven med at lynteste danskerne i landets regioner er tirsdag sendt i udbud, og klog af skade er kravene til leverandørerne blevet skærpet.

Det har altså ført til flere krav til dem, der nu byder ind på opgaven. Det fortæller Anders Kjærulff, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, som står for opgaven på vegne af landets fem regioner.

- Det er blandt andet behovet for, at man har en stærk dokumentation af evne til at håndtere sundhedsydelser i stort omfang.

- Det er selvfølgelig også, at helt basale forhold i testenhederne for at forebygge smittespredning bliver overholdt, siger han.

Flere medier kunne fortælle om tilfælde, hvor engangshandsker ikke blev skiftet, og hvor der kun sjældent blev sprittet af. Nogle borgeres sundhedsdata blev behandlet over den gratis beskedtjeneste WhatsApp.

De, der byder på opgaven, skal blandt andet kunne dokumentere, at de har enten testet eller vaccineret mindst 10.000 personer om året inden for de seneste tre år.

Derudover kan en leverandør maksimalt byde ind på opgaven i tre af de seks geografiske områder. Det er i Region Hovedstaden, som er delt i to områder, og de fire resterende regioner.

Ifølge Anders Kjærulff kan man aldrig garantere 100 procent for, at der ikke kommer problemer, som der blev set efter sidste udbud.

- Men jeg synes i hvert fald, at vi i vores udbud har gjort meget store bestræbelser på, at vi ikke lander i en tilsvarende situation.

- Vi er også opmærksomme på at have en tæt kommunikation op til igangsætningen af tilbuddet, og så er vi meget opmærksomme på løbende at følge op - som vi også gør nu, siger han.

Selskaber har nu ind til 22. marts til at byde ind på opgaven, der starter 1. maj. Den løber i tre måneder, men der er mulighed for både at forkorte og forlænge den, hvis det bliver nødvendigt.

Med udbuddet skal der kunne lyntestes 200.000 danskere om dagen. Det vil også kunne blive justeret, alt efter hvordan interessen er. I marts er der dagligt blevet lyntestet mellem cirka 44.000 og 70.000 danskere.