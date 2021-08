Flere kommuner forsøger sig med vaccination uden tidsbestilling

Flere vaccinationscentre melder om mange ledige vaccinationstider, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag forsøgt at sprede budskabet om, at man skal huske at blive vaccineret.

Og de ledige tider er netop grunden til, at Holstebro 4. august og Herning 6. august tilbyder vaccination mod covid-19, uden at man som borger behøver at bestille tid.