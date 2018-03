Flere københavnske skoler skal bruges til parkering

- Pladserne er typisk tidsbegrænsede, men ikke for beboerne i området. Det betyder, at når de kommer hjem fra arbejde, så er der flere pladser til dem, end der ellers ville være, siger Jes Øknesbjerg, som er centerchef i Center for Parkering, til DR P4 København.

At køre hvileløst rundt i de københavnske gader på jagt efter en parkeringsplads kender de fleste hovedstadsborgere til. Der har nemlig været store problemer med manglende parkeringspladser i hovedstaden, men det vil Københavns Kommune nu komme til livs ved at inddrage endnu flere p-pladser på skoler og andre kommunale institutioner. Det skriver DR P4 København.

Selvom der er udsigt til 165 nye p-pladser, mener Jakob Næsager, som er konservativ gruppeformand på Københavns Rådhus, ikke det er tilstrækkeligt.

- Det er langt fra nok. Det er ikke sådan, at paradis på jord begynder at brede sig med 165 pladser, siger Næsager, som også ønsker at benytte de mange ambassaders parkeringspladser.

Dog er der en anden glæde at spore hos beboerne på Østerbro.

- Det er et fremragende initiativ. Det er med til at forsikre, at borgerne har et sted at parkere i løbet af dagen og om aftenen, fortæller Allan Marouf, der er formand for Østerbros lokaludvalg.