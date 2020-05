Flere knivstik på hotel var drabsforsøg, mener politiet

Et natligt overfald på en mand på et lejlighedshotel på Islands Brygge i København var et forsøg på at dræbe.

Det mener Københavns Politi, der i weekenden har anholdt og sigtet en mistænkt i sagen.

Den anholdte yngre mand er blevet fremstillet i grundlovsforhør søndag i Københavns Byret.