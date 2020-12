Flere kan få varmt vand fra Jordens indre

Forskere og fjernvarmebranchen ser et stort potentiale i at bygge flere geotermiske anlæg i Danmark, som kan hente varmt vand op fra Jordens indre. Det kan dog også gå helt galt, vidner et skrækeksempel fra Viborg-egnen om (billedet). Her løb omkostningerne løbsk i forbindelse med etableringen af et geotermisk anlæg, der derfor aldrig blev andet end et meget dyrt hul i jorden.

Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix