Flere kæmper med psyken efter nedlukningen

Isolation, færre sociale sammenkomster og hjemmearbejde under den seneste nedlukning har været årsag til, at endnu flere danskere er blevet ramt af psykiske lidelser som angst og depression.

- Desværre er der flere unge mennesker end tidligere, som lige nu har det svært og kontakter os, fordi de er angste og føler sig deprimerede.

- Det er en bekymrende udvikling. Og vi har en stor opgave i samfundet og på arbejdspladserne med at være opmærksomme på psykisk mistrivsel, siger Vivian Byrholt, der er administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring, i en pressemeddelelse.

Hos Topdanmark er der registreret en stigning på 25 procent i sager med angst eller depression i forhold til sidste år.

Også forsikringsselskaberne Tryg og Gjensidige mærker tendensen.

Hos Gjensidige udgør andelen af sager med angst og depression 44 procent af alle psykologsager, selskabet indtil videre har haft i 2021.

I 2019 - før corona - udgjorde de 31 procent.

- Der er ingen tvivl om, at nedlukningen har påvirket danskernes mentale sundhed. Og vi har set en markant stigning i vores kunders brug af psykologhjælp under den anden nedlukning, siger Camilla Thind Sunesen, der er chef for sundhedsløsninger hos Danica Pension.

Tidligere var det primært stress, der fyldte hos Danica Pension. Det er det dog ikke længere, lyder det.

- Nu kommer folk i højere grad til os med tungere og vanskeligere symptomer. Folk har fået det markant dårligere under anden nedlukning, siger Camilla Thind Sunesen.

Unge med mentale problemer fylder meget i Danicas tal. Her er der 108 procent flere unge mellem 25-34 år med psykiske udfordringer end for et år siden.

I sundhedshuset Prescriba, der samarbejder med Tryg og sørger for, at selskabets kunder kommer videre til den rette psykolog, oplever de, at nogle er mere disponeret end andre for de psykiske lidelser.

- De største udfordringer under corona ser vi hos enlige. Men faktisk også i husstande, hvor mange personer lever under samme tag, siger Lars Paludan-Müller, psykolog og direktør for psykisk sundhed i Prescriba, til Børsen.

Behandlingen af angst og depression tager ofte længere tid end mildere psykiske problemer som for eksempel stress. Derfor forventer forsikrings- og pensionsselskaberne højere omkostninger på området.

Men det er for tidligt at sætte tal på, lyder det fra Danica og Topdanmark.

Angst og depression er begge lidelser, der oftest behandles i en kombination af samtaleterapi og medicin.