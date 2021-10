Flere hundrede nye skove kan blive rejst på danske marker

Landbrugsstyrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd om at få et tilskud til at kunne rejse skov på deres marker.

Der er ifølge enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo flere grunde til, at der gives penge til at plante skove.

- Skovrejsning taler ind i de store dagsordener, der bliver drøftet i de her år. Det handler om at reducere kvælstofudledning til vandmiljø.

- Det medvirker også til en CO2-reduktion, idet skoven optager CO2, og så mindsker det nedsivning af pesticider og kvælstof ved drikkevandsforsyninger ved at plante skov omkring dem, fortæller han.

Pengene kommer fra en pulje under det danske landdistriktsprogram. Den er finansieret af EU og er i år på 70 millioner kroner.

Landmændene kan maksimalt få 28.000 kroner i støtte per hektar, de vil omdanne. Beløbet afhænger af, hvilken type skov man vil rejse.

Nu skal styrelsen til at vurdere ansøgningerne. Her vil støtten blive fordelt, så den giver den største miljøgevinst for pengene.

- Det er forholdsvis store arealer, vi kommer op på. Hvis de her ansøgninger bliver til noget, anslår vi, det bliver til omkring 2000 hektar skov, der bliver plantet.

2000 hektar svarer til cirka 2800 fodboldbaner.

- Så på den måde bliver det faktisk til meget skov og en ret god effekt, siger enhedschefen.

Han fortæller, at der skal leves op til flere krav, før der kan opnås tilskud. Der skal minimum søges tilskud til to hektar jord - svarende til knap tre fodboldbaner.

Ifølge Naturstyrelsen betragter man typisk en skov som et areal, der er mindst en halv hektar og bevokset med træer. Der er hos styrelsen ikke nogen helt præcis definition af, hvad en skov er.

Jorden skal have været brug til landbrug, og når skoven rejses, er der også krav til, hvor stor variationen af træer skal være.

Det er især landmænd i Jylland, som har vist interesse for at få tilskud til at plante skove. Flest ansøgninger er kommet fra Vejle Kommune.

Her er kommet 34 ansøgninger. Bagefter følger kommunerne Ringkjøbing-Skjern og Varde med henholdsvis 25 og 20 ansøgninger.