Flere hundrede afghanere søger evakuering via tolkeaftale

Antallet af ansøgere til den udvidede tolkeaftale, som Folketinget blev enige om for en uge siden, er mangedoblet. Aftalen omhandler tolke og andre, der har hjulpet de danske styrker i Afghanistan og nu er i fare for forfølgelse fra Taliban.

Da aftalen blev udvidet i sidste uge var antallet af ansøgere omkring 45 lokalt ansatte. Siden da har Taliban på få dage løbet Afghanistan over ende og Danmark kører nu en militær evakueringsoperation.

- Der er kommet op mod 200 ansøgninger fra slutningen af weekenden til i dag, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) torsdag i en orientering om situationen og fortsætter:

- Det er fortsat muligt at søge ophold i Danmark og evakuering gennem tolkeaftalen, hvis man har samarbejdet med danske soldater.

- Det er en forudsætning, at man skynder sig at søge. For den tid, vi kan evakuere i, den ophører på et tidspunkt.

Siden sommeren har der politisk været fokus på de afghanere, der har bistået de danske tropper og den danske indsats i Afghanistan. De kunne søge om hjælp via tolkeaftalen, der blev lavet for at løse et tilsvarende problem i Irak.

Men aftalen blev kritiseret for at være for bureaukratisk og for nølende.

Derfor steg presset for at genforhandle den. Det skete sidste uge, hvor aftalen blev løsnet via en særlov, så tolkene og deres familier kan få midlertidigt ophold i Danmark, mens sagsbehandlingen kører.

Aftalen blev indgået bredt i Folketinget med undtagelse af Dansk Folkeparti, der mener, at det vil få et uacceptabelt antal afghanere til Danmark.

- Vi vil gerne støtte tolke og andre afghanske ansatte, der har hjulpet danske styrker og diplomater. Men vi kan ikke bare give en blankocheck til at tage rigtig mange mennesker til Danmark med det resultat, at de formentlig bliver hængende her resten af deres liv, sagde gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, her.

Tolkeaftalen startede i forbindelse med den danske indsats i Irak.

Her blev 118 irakiske tolke og lokalt ansatte, der bistod Danmark, hentet og fik asyl. Deres familier kom også med, så i alt var der tale om 392 mennesker.

Af dem rejste over halvdelen - 202 irakere - hjem igen, fremgår det af dokumenter fra 2013, hvor den gældende tolkeaftale blev indgået.