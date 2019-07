Flere gader og pladser opkaldes efter kvinder

- Det tænker vi på, hver eneste gang en ny vej skal navngives, og der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have flere stednavne, der relaterer til kendte kvinder, siger han og nævner Millevej i Vadum, der ligger tæt op ad Aalborg Lufthavn, som en af kommunens nylige "kvindeveje". Temaet her er flypionerer, og Emilie Sannom (1886-1931), der lød kælenavnet Mille, var en af luftens vovehalse.

I København er der de seneste fem år opkaldt lokaliteter efter 30 kvinder og 27 mænd, og gruppeformand for Alternativet på rådhuset Fanny Broholm, som sidder i Vejnavnenævnet, mener, at endnu flere veje bør opkaldes efter kvinder, så kvinder kan se deres køn repræsenteret i gadebilledet. I øjeblikket er der 124 kvindenavne og 451 mandsnavne på de københavnske vejnavneskilte.

Men kampen for ligestilling med hensyn til stednavne har også sine knaster. I Horsens ærgrer formanden for plan- og miljøudvalget Martin Ravn (V) sig således over, at et tema på havnen - som skulle sætte den lokale søhelt og opdagelsesrejsende Vitus Bering i centrum - ikke gennemføres fuldt ud, fordi Socialdemokraterne i udvalget ønskede, at en af vejene skulle reserveres til Jenny Kammersgaard. Hun var langdistancesvømmer og svømmede blandt andet over Kattegat i 1937.

På forhånd var der ellers lagt op til, at politikerne skulle vælge mellem et af to temaer: "Vitus Bering" eller "markante kvinder af national eller lokal betydning". Men det endte altså med en kombination, fortæller Martin Ravn.