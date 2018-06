Flere flygtningebørn kan være ofre for menneskehandel

Samtidig er de mindste flygtninge populære ofre for menneskehandel, men det kræver en særlig indsats at opdage og identificere dem.

Sådan lyder det fra Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel (CMM).

Her frygter man, at antallet af børn, der kan have været handlet til for eksempel prostitution og kriminalitet, er større end, hvad de officielle tal viser.

Det seneste tal viser, at ni børn blev identificeret som værende menneskehandlet, da de kom til Danmark i 2016. Men tallet er formentlig højere, fortæller faglig leder hos CMM Trine Ingemansen.

- Internationalt ved vi, at der er store mørketal, når vi taler om antallet af ofre for menneskehandel. Bagmændene opererer i det skjulte, og det er jo netop deres hensigt, at man ikke skal vide, hvad de laver, siger hun.

Derfor har CMM med støtte fra satspuljen indledt et samarbejde med Røde Kors, som driver nogle af landets asylcentre, heriblandt Børnecenter Gribskov, hvor de tager imod de uledsagede mindreårige, og en afdeling i Center Sandholm.

Formålet er at sikre, at alle ofre får den støtte, som de blandt andet er berettigede til i henhold til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel fra 2015.

Over en fireårig periode skal personalet derfor rustes til det opsøgende screeningsarbejde, så alarmklokker kan ringe i tide, hvis et barn har været udsat for menneskehandel, når det kommer forbi et asylcenter, siger projektleder i Røde Kors Marie Larsen.

- Med dette projekt opnår vi mange gode ting på én gang. Vores medarbejdere får skærpet deres redskaber i forhold til at opfange signalerne fra de uledsagede. Samtidig betyder det, at vi så kan hjælpe flere, siger Marie Larsen.

I forbindelse med projektet er der blandt andet udviklet et elektronisk tjekskema, som asylmedarbejderen uddannes til at kunne udfylde.