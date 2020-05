Radikales Andreas Steenberg ser ingen undskyldning for, at der ikke tages kvoteflygtninge i år.

Flere flygtninge rejser ud: Nu vil R have kvoteflygtninge

Der er ingen undskyldning for ikke at tage imod kvoteflygtninge efter nye tal, siger De Radikale.

Efter at nye tal har vist, at flere med flygtningebaggrund rejste ud af Danmark i 2019 end ind, mener De Radikale, at regeringen bør tage imod kvoteflygtninge. Det siger Andreas Steenberg, partiets udlændingeordfører på Christiansborg.

En analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har vist, at 730 flere rejste ud end ind i 2019. I 2015 under flygtningekrisen var der 16.000 flere, der rejste ind.

- Vi synes, at det er på tide at tage kvoteflygtninge. Det er nogen af de svageste mennesker i verden, og det er mennesker, der bliver defineret som flygtninge i nærområdet.

- For det andet har Danmark interesse i at deltage i et system, der fordeler flygtninge på en ordentlig måde. Så det er på tide at få sagt endeligt ja, siger Andreas Steenberg.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde tidligere mandag til Ritzau om, hvorvidt det er på tide igen at tage imod kvoteflygtninge:

- Nej, den beslutning venter vi med at træffe til sommer. Kvoteflygtninge er for mig ikke et spørgsmål, om vi lige har plads i år.

- Det er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Både hvor mange flygtninge og familiesammenførte, der kommer hertil, og hvordan det går med integrationen og de mennesker, der er kommet.

Det er en del af det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet og støttepartier underskrev forud for regeringsdannelsen, at der skal tages kvoteflygtninge. Og det skal altså ske i år, mener De Radikales Andreas Steenberg.

- Ikke mindst fordi vi fik afsat midler på finansloven, så der er penge til det, siger han.