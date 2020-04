Flere får mulighed for at blive testet for corona

Han fortæller, at Sundhedsstyrelsen onsdag eftermiddag vil opdatere sine retningslinjer for, hvem der skal testes for Covid-19, som er sygdommen forårsaget af coronavirus.

Sundhedsstyrelsen vil åbne for, at endnu flere kan blive testet for coronavirus.

- Der åbner vi yderligere for at undersøge patienter med lettere symptomer, siger han.

Blandt andet vil de praktiserende læger med de nye retningslinjer telefonisk kunne henvise borgere direkte til en test for coronavirus. I dag skal syge borgere igennem en vurdering på sygehuset.

Prøvesvaret vil efterfølgende komme til den praktiserende læge.

Sundhedsvæsnet har siden fredag været i stand til at teste 5000 danskere om dagen. Den kapacitet bliver dog ikke fuldt udnyttet.

Der har været mangel på testudstyr, og det har sat nogle begrænsninger for antallet af test.

I mandags blev der eksempelvis testet 3200 personer, oplyser Danske Regioner.

- Jeg skal gøre opmærksom på, at der har været en del fokus på testning og testkapacitet de sidste uger, siger Søren Brostrøm.

- Der arbejdes benhårdt på at komme op i kapacitet i forhold til test.

Den danske teststrategi har været omdiskuteret.

Den 11. marts, samme dag som statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet delvist ned for at inddæmme smitte med coronavirus, skiftede myndighederne strategi.

I stedet for at forsøge at inddæmme sygdommen ville myndighederne i stedet forsøge at afbøde den.

Det betød også, at kun borgere med moderate eller svære symptomer skulle testes, mens alle andre, som følte sig syge og kunne være smittet med coronavirus, blot skulle blive hjemme.

Efter klare opfordringer fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, om at teste så mange som muligt har budskabet fra både regeringen og Sundhedsstyrelsen været, at der skal skrues op for antallet af coronatest.

Søren Brostrøm har erkendt, at der har været begået fejl i forhold til at følge WHO's anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen reviderer sine retningslinjer cirka en gang om ugen, i takt med at sundhedsmyndighederne får mere og mere viden om coronavirus.