Flere får konstateret modermærkekræft men færre får kræft i tarmen

For mændene var der tale om en stigning på otte procent fra 1253 til 1353 tilfælde.

Modermærkekræft kan eksempelvis være udløst af overdreven soldyrkning.

- Vi er heldigvis blevet bedre til at behandle modermærkekræft, men de nye tal understreger behovet for, at vi bliver flittigere til at følge solrådene, altså bruge solcreme, søge skygge og gå med solhat, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Han mener, at stigningen på området er markant og bør få danskerne til i endnu højere grad at være opmærksomme på modermærker, der klør eller skifter udseende.

Modermærkekræft er den femte hyppigste kræftform hos kvinder og den sjette hyppigste hos mænd.

Modsat mange andre typer kræft, kan sygdommen allerede optræde fra 20 års-alderen.

Mens antallet af nye tilfælde af modermærkekræft vokser, går det til gengæld tilbage for tarmkræft.

Blandt kvinder er forekomsten af nye tilfælde af kræft i tyktarmen faldet med 11,6 procent fra 2017 til 2018. Det tilsvarende fald for mænd er 10,8 procent.

- Det her er de første tal, der tyder på, at den screening, der blev indført i 2014, nu slår igennem og betyder, at der er færre, som får kræft på det her område, siger Jesper Fisker.

Samlet set var der sidste år 44.274 nye tilfælde af kræft i Danmark. Det er en stigning på 3,5 procent sammenlignet med året før.

Så kræftkurven er altså langtfra knækket.

- Det samlede tal er stigende, og det skyldes jo først og fremmest, at danskerne bliver ældre. Og kræft er en sygdom, man i tiltagende grad risikerer at få, når man bliver ældre.

- Så en væsentlig del af forklaringen er, at vi som befolkning bliver ældre, siger Jesper Fisker.

Tallene viser også, at flere danskere lever med kræft, og her er der ifølge direktøren en indsats at gøre.

- Vi har hidtil været meget opmærksom på at gøre behandlingen bedre. Men fremover skal blive bedre til at fokusere på de senfølger og komplikationer, som mange skal leve med efter en kræftsygdom.