Flere end hver femte vælger har stemt

Efter at valget til kommunalbestyrelser og regionsråd har været i gang i fire timer har 20,9 af vælgerne brevstemt eller fundet vej til et afstemningssted.

Det viser en rundspørge, som Ritzau har foretaget på udvalgte afstemningssteder og i kommuner forskellige steder i landet med tilsammen 526.795 stemmeberettigede vælgere.

Der er tale om en stikprøve, som giver et fingerpeg om, hvordan valgdeltagelsen ligger i forhold til tidligere kommunalvalg.

Stemmeprocenten ved seneste kommunalvalg i 2013 var på samme tidspunkt 19,4, men denne gang har åbningstiden været udvidet med en time.

For første gang har vælgerne kunnet stemme fra klokken 8 mod tidligere klokken 9.

Den ekstra time er indført for at give vælgerne bedre mulighed for at stemme inden arbejdstid.

Ifølge valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, tyder tilstrømningen først på valgdagen på, at danskerne har taget den udvidede morgenåbningstid til sig.

Men først senere på valgdagen står det klart, om valgdeltagelsen når samme niveau som i 2013, hvor den med 71,9 procent slog rekord.

- Det tegner godt, for at valgdeltagelsen kan nå samme niveau som sidst. Men vi kan først se senere på dagen, om folk blot flytter deres stemmer fra om eftermiddagen til om morgenen, sagde Kasper Møller Hansen tidligere tirsdag.

I stemmeprocenten indgår brevstemmerne fra de vælgere, der har benyttet sig af muligheden for at stemme inden selve valgdagen.

Tal fra udvalgte valgsteder og kommuner tirsdag morgen tyder på, at antallet af brevstemmer denne gang ligger stabilt eller en lille smule over antallet ved valget i 2013.

Dengang havde 5,7 procent af vælgerne disse steder valgt at brevstemme.

Det er blevet mere populært at brevstemme herhjemme, men der er langt til svenske tilstande.

I Sverige hedder det ikke "at brevstemme", men "at förtidsrösta", altså at stemme på forhånd. Det benytter op til 30 procent sig af ved valgene.