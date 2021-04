Flere end 200 har forladt rocker- og gadebander via exitforløb

I anledning af jubilæet oplyser Rigspolitiet tirsdag, at flere end 200 personer i den periode har haft succes med at forlade de kriminelle miljøer. Og det er en succes, lyder vurderingen fra Peter Steffensen, der er vicepolitiinspektør i Rigspolitiets forebyggelsescenter.

Tirsdag er det ti år siden, at myndighederne satte et såkaldt exitprogram i søen med det formål at hjælpe medlemmer af rockergrupper og gadebander ud af det dårlige selskab.

- Jeg vil faktisk kalde det en ubetinget succes, at vi har fået så mange kandidater igennem, siger han i pressemeddelelse.

- For det kræver vilje, mod og styrke at gennemføre et exitforløb. Man skal lægge hele sit liv om, sige farvel til hele sin omgangskreds og turde at stå fuldstændig på bar bund, siger Peter Steffensen.

Til sammenligning er der 160, som har afbrudt deres exitforløb, i de ti år, som programmet har løbet indtil nu. Og selv et afbrudt forløb kan være en succeshistorie.

- En god del af dem, der afbryder forløbene, gør det, fordi de finder ud af, at de ikke behøver vores hjælp længere, og at de godt kan selv, siger Peter Steffensen.

Han oplyser desuden, at kun meget få af de frafaldne ender med igen at blive registreret i politiets sorte bog over medlemmer af rockere og bander.

De fleste falder fra i den indledende visitationsfase. Den har til formål at sikre, at den pågældende har de rette forudsætninger til at gennemgå et exitforløb.

I øjeblikket er 143 personer i gang med et exitforløb. Derudover er 20 i færd med at gennemgå den indledende visitation.

I begyndelsen af januar var 1233 personer registreret af politiet som medlem af en rockergruppe eller en gadebande. Det fremgår af politiets seneste opgørelse kaldet "Rocker- og bandesituationen i Danmark".

I samme udgivelse fremgår det, at der i 2020 var 56 rocker- eller banderelaterede sager, hvor personer blev såret eller dræbt som følge af skud eller knivstik. 16 blev dræbt mens 49 blev såret.