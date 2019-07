Flere dør mens de venter på organ fra en donor

- Det er for mange, der dør på ventelisten, mens de venter på et organ. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad årsagen er til, at de er døde på ventelisten, fordi det opgør man ikke, siger hun.

Hun understreger dog, at der er mangel på donorer i Danmark, og at der er en udfordring med at få flere til at tage stilling til spørgsmålet.

Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen har to ud af tre danskere besluttet sig.

Det er enten ved at tilmelde sig Organdonorregistret, som 1,1 million har gjort, ved at udfylde et donorkort eller fortælle ønsket til familien.

Politisk er der gjort flere tiltag for at få flere organdonorer.

I april blev et politisk flertal enig om at udvide kriteriet for organdonation til også at omfatte hjertedød.

Fra 1. juli har personer ned til 15 år desuden kunnet melde sig som organdonor.

Men ifølge patientforeningen Organdonation - ja tak! er der brug for at gøre endnu mere.

Den fik sidste år nedstemt et borgerforslag i Folketinget om, at man automatisk bliver tilmeldt Donorregistret, når man fylder 18 år. De Radikale stemte som eneste parti for.

- Tallene viser, at der ikke bliver gjort nok i Danmark. Både i forhold til bedre oplysning og mulighed for automatisk organdonation. Det ville redde flere menneskeliv, siger direktør og stifter Lasse Heidelbach.

Ifølge Helle Haubro Andersen er der ikke evidens for, at automatisk organdonation giver flere organer.

- Vi ved fra flere udenlandske undersøgelser, at der ikke er dokumentation for, at det giver flere organer til transplantation, at man er automatisk tilmeldt et donorregister, siger hun.

Lasse Heidelbach henviser dog til et studie fra 2014, der blev gennemført i 48 lande over 13 år og viste, at der var flere organer ved automatisk organdonation.

23 lande i Europa har automatisk organdonation. Lasse Heidelbach mener, at der i Danmark er en misforståelse af spørgsmålet.

- Der er på ingen måde tale om tvang, selv om man automatisk er tilmeldt.

- Man har mulighed for at melde fra, og familien bliver også altid spurgt, siger Lasse Heidelbach.

I øjeblikket står 451 personer i Danmark på venteliste til at få et nyt organ.