Flere dør i ulykker med høj fart i Jylland end på Sjælland

På strækninger, hvor der oftest bliver kørt for hurtigt, bliver der sat plakater op i vejkanten, som skal minde bilister om at tjekke deres hastighed.

Selv om det er et simpelt tiltag, tror Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, at det vil gøre en forskel.

- De fleste bilister vil heldigvis gerne gøre det rigtige og overholde hastighedsgrænserne. Derfor har det en effekt, når bilisterne ser en vejkantplakat og bliver mindet om at tjekke deres hastighed, siger hun i meddelelsen.

Erfaringer fra tidligere kampagner har ifølge Rådet for Sikker Trafik vist, at når bilisterne bliver mindet om at holde øje med farten, letter et flertal af bilisterne foden fra speederen.

I 2014-2019 blev 401 dræbt i ulykker med for høj fart, viser tal fra Vejdirektoratet. 255 dødsfald skete i jyske politikredse.

Tal for 2016 indgår ikke i opgørelsen, da der ikke er en udvidet dødsulykkestatistik for det år.

Der sker flest dødsulykker på landeveje. Ifølge Rådet for Sikker Trafik har de jyske politikredse mange landevejsstrækninger, og ved flere af dem ligger gennemsnitshastigheden over det tilladte.

- Bilisterne føler sig trygge på landevejen, og man kan blive lullet ind i en fortælling om, at det plejer at gå godt at køre lidt for stærkt, siger Michelle Laviolette.

- Men fysikkens love kan man ikke ophæve, så sker der noget uforudset, har hastigheden helt afgørende betydning for, om det ender med en ulykke, siger hun i meddelelsen.

Den høje fart kan især være farlig i kombination med, at der på landeveje er krydsende trafik fra sideveje, mange forskellige typer trafikanter og intet autoværn mellem vejbanerne, som kan forhindre frontale sammenstød.