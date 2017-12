Flere diskoteker anmeldt for at reklamere til unge under 18

Det er i strid med markedsføringsloven, lyder det fra Alkohol & Samfund. Derfor har de nu anmeldt 15 navngivne diskoteker til Forbrugerombudsmanden.

Anmeldelsen kommer, efter en rapport fra netop Alkohol & Samfund viste, at flere danske diskoteker overtræder markedsføringsloven, fordi de reklamerer med alkohol til unge under 18 år.

Direktøren for organisationen, Peter Konow, håber, at anmeldelsen vil føre til bøder til diskotekerne.

- Vi håber, at festen snart stopper for de danske diskoteker, der tjener penge på at overtræde loven og udsætte unge for et massivt drikkepres, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Alkohol & Samfund hører otte af de anmeldte diskoteker under det samme branchenetværk, Nox. Det har 50 diskoteker i Danmark - heriblandt Buddy Holly og Crazy Daisy.

Det faktum gør kun lovovertrædelsen mere alvorlig, mener Peter Konow.

- Alle kan begå en fejl, men når man ser, at det er et helt netværk af diskoteker, der begår fejlene, er det svært at tro på, at lovgivningen kan komme bag på dem. Så er det nærmere en systematisk forretningsmodel, som er helt ulovlig, siger han.