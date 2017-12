Flere danskere ansøger om julehjælp i år

Derfor uddeler flere organisationer julehjælp til familier, der er presset økonomisk. Hjælpen kan bestå af poser med mad og gavekort til butikker.

Seks af de største udbydere af julehjælp har i år tilsammen fået 46.512 ansøgninger om julehjælp, hvilket er en stigning på 536 ansøgninger i forhold til sidste år.

Dansk Folkehjælp er landets største udbyder af julehjælp. I år har de modtaget 14.283 ansøgninger.

- 5600 af dem der har søgt hos, er berørt af kontanthjælpsloftet, og 4000 af dem er berørt af 225-timers-reglen, altså de to seneste reformer for overførselsindkomst, siger Klaus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Organisationen har oplevet et fald på omkring 900 ansøgere i forhold til sidste års tal på 15.200. Det mener Dansk Folkehjælp dog ikke er et tegn på, at behovet for julehjælpen er faldet.

- AE-rådet, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CASA og CEVEA måler alle på fattigdommen i Danmark, og de siger samstemmende, at antallet af fattige stiger.

- Det er bare en teknikalitet, at vi har 900 færre ansøgere i Dansk Folkehjælp, fordi nogle bliver konverteret fra en ydelse til en anden, der gør, at de falder uden for vores kriterier for at ansøge, siger Klaus Nørlem.

Frelsens Hær uddeler også julehjælp, og i år har de oplevet en stigning.

- Vi har i år fået 11.908 ansøgninger i forhold til sidste års tal på 11.455. Sidste år var der rekordmange, der fik julehjælp hos os, og det tal kan altså stige igen i år, siger Lars Lydholm, informations- og forvaltningschef i Frelsens Hær.

Hos Dansk Folkehjælp var der fredag deadline for at søge om julehjælp. Indtil 15. december samler organisationen penge ind til de økonomisk ramte familier.

- Nu skal vi kridte skoene for at samle penge ind til så mange som muligt. Sidste år hjalp vi omkring 9000, og det håber vi også at komme til i år, siger Klaus Nørlem.