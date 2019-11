Flere danske jøder har i weekenden oplevet antisemitisme

Flere steder i Danmark har der i weekenden været forskellige antisemitiske episoder.

Det fortæller Det Jødiske Samfund i en pressemeddelelse, efter at der har været omtale af en hændelse i Randers, hvor en lang række gravsten på den jødiske del af en kirkegård er blevet væltet.

Men episoden var ikke den eneste antisemitiske af slagsen i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten.

I Silkeborg har en dansk-jødisk familie fået hængt en gul davidsstjerne mage til den, der blev brugt i Nazityskland, på sin postkasse.

I Aarhus har en anden familie oplevet noget lignende, ligesom der er flere andre episoder, lyder det fra Det Jødiske Samfund.

- At det sker lige præcis på årsdagen for Krystalnatten, er bevis på, at det tænkesæt, der førte til holocaust, eksisterer i 2019. Og at der er mennesker, som er parat til at gå til ekstremer for at føre denne menneskefjendske ideologi ud i livet.

- Det skal ses i denne historiske kontekst, og må derfor tages meget alvorligt, også selv om der heldigvis ikke er mennesker, der er kommet til skade, siger formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, i pressemeddelelsen.

Problemet med antisemitiske hændelser er langtfra nyt, og ifølge Det Jødiske Samfund blev der sidste år registeret 45 tilfælde mod 30 året før.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) tager stor afstand fra de antisemitiske hændelser. Han peger på to initiativer, der kan være med til at gøre noget ved problemet.

- Det ene er, at vi i Justitsministeriet har en god og tæt dialog med Det Jødiske Samfund, og de her hændelser giver selvfølgelig anledning til at overveje, om det, vi gør, er det rigtige, og om det er nok.

- Det andet er, at jeg har inviteret en række organisationer til en dialog om hadforbrydelser. På den måde kan vi forhåbentlig bedre finde ud af, hvad vi kan gøre for at forebygge, at den slags sker, og vi kan komme efter dem, der begår de her utroligt feje forbrydelser, siger justitsministeren.

Krystalnatten fandt sted natten mellem 9. og 10. november i 1938, hvor flere jøder blev dræbt af nazisterne.

Navnet henviser til de store mængder af glas fra knuste butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller.