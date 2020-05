Flere danske hospitaler vil bruge mulig coronakur

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen, der står for at godkende ansøgningerne.

Mindst ti danske læger eller hospitalsafdelinger har indtil videre ansøgt om at få lov til at bruge lægemidlet Remdesivir til at behandle coronapatienter.

- Vi kalder det generelle udleveringstilladelser, som kan dække mere end en patient.

- Det vil sige, at den læge eller afdeling, der har ansøgt, kan behandle alle de patienter, man vurderer til at ville have gavn af den her behandling, siger Merete Hermann, enhedschef for lægemiddelkontrol i Lægemiddelstyrelsen.

Fredag i sidste uge gjorde Lægemiddelstyrelsen det lettere for lægerne at få adgang til Remdesivir. Det er oprindeligt udviklet til virussygdommen ebola, hvor midlet dog ikke rigtig virkede.

Et nyligt studie har imidlertid vist, at Remdesivir kan forkorte den tid, som en coronapatient behøver at være indlagt på hospitalet.

Det globale studie, som også har dansk deltagelse, viste, at patienter, der får lægemidlet, var på hospitalet i 11 dage i gennemsnit.

Patienter, der fik placebo - eller snydemedicin - var på hospitalet i 15 dage.

Samtidig faldt dødeligheden fra 11 til 8 procent for de patienter, der blev behandlet med Remdesivir.

Midlet er endnu ikke godkendt til behandling for coronavirus. Men læger har alligevel fået lov til at vælge at bruge det som behandling, og på grund af studiet blev det altså gjort lettere fra i fredags.

Fordi Remdesivir ikke er godkendt til behandling, ved Lægemiddelstyrelsen ikke, hvad en behandling med midlet koster per patient.

Der bliver i stedet henvist til den amerikanske medicinalvirksomheden Gilead Sciences, der er producenten af midlet.

Til gengæld kan Lægemiddelstyrelsen fortælle, at man indtil videre har nok af midlet til at behandle de patienter, som indgår i forsøget herhjemme.

- Men ellers er der ikke lige umiddelbart varer på hylden, om man så må sige.

- Det er en vare, man vil bestille hjem alt efter behovet. Så om der vil være nok til efterspørgslen, afhænger af, hvad Gilead kan producere, siger Merete Hermann.

De første ti ansøgninger om at bruge midlet fordeler sig med to fra Region Nordjylland, tre fra Region Midtjylland, tre fra Region Hovedstaden og to fra Region Syddanmark.