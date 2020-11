Flere coronarestriktioner på vej til hovedstadskommuner

17 hovedstadskommuner kan snart se frem til flere restriktioner for at nedbringe coronasmitten, oplyser flere kilder til Ritzau.

Det er uvist, hvilke tiltag der tages i brug, og det er heller ikke meldt ud, fra hvornår de skal gælde. I øjeblikket er der allerede en række coronarestriktioner for hele landet, som gælder til og med 2. januar.

Flere kilder fortæller til Ritzau, at regeringen lægger op til, at de nye restriktioner skal gælde fra mandag i næste uge, og at de formentlig vil gælde frem til 2. januar. Det er uvist, hvornår regeringen melder noget konkret ud.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om blandt andet mere hjemmearbejde, og at der også kommer stramninger på fritidsområdet for børn og unge.

TV2 erfarer, at der bliver mere virtuel undervisning på videregående uddannelser, og at klasser i grundskolerne ikke må blandes sammen.

Desuden vil der være mere fokus på detailhandlen, som går en travl tid i møde på grund af julehandlen. Der skal blandt andet ses på antal personer i butikkerne og øget åbningstid.

Det kan også komme på tale, at gågader og trafikken indrettes anderledes. Eksempelvis med ensretninger. Det har man allerede set eksempler på flere steder i hele landet. I København har der længe været ensretning rundt om søerne.

De 17 kommuner er: Tårnby, Brøndby, Hvidovre, København, Vallensbæk, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Ishøj, Gentofte, Ballerup, Høje-Taastrup, Dragør, Glostrup og Albertslund.

Blandt de allerede kendte restriktioner er brugen af mundbind eller visir i den offentlige trafik eller steder, hvor offentligheden har adgang.

Det gælder blandt andet indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre og i detailhandlen.

