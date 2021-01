Flere børn end tidligere bortadopteres med tvang

I de fire år fra efteråret 2016 til efteråret 2020 blev der truffet 58 afgørelser om adoption uden forældrenes samtykke. 18 af sagerne verserer fortsat ved domstolene.

Til sammenligning var der i alt 12 tvangsadoptioner i Danmark i den syvårige periode fra 2009 frem til 2016.

Lektor Hanne Hartoft fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet ser de nye tal som et udtryk for, at flere års politisk ønske om at bruge bortadoption som redskab i de tunge børnesager er ved at forplante sig i det sociale system.

Lovændringer i både 2009 og 2015 har gjort det lettere at bortadoptere mod forældrenes vilje. Men ifølge Hartoft har det været svært at få den tankegang ind i sagsbehandlingen.

- Der har været en holdningsmæssig modstand i systemet mod at afskære børn fra deres forældre. Tallene tyder på, at den holdning er ved at ændre sig, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Netop øget brug af bortadoptioner var et budskab i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale for et år siden. Det skabte stor debat.

Her talte hun for, at flere børn skal anbringes tidligere - og om nødvendigt bortadopteres - hvis forældrene ikke magter at tage sig af dem.

Regeringen ville have fremsat en lovpakke med ønsket om flere adoptioner af udsatte børn i 2020. Men det er udskudt til april 2021.

Dansk Socialrådgiverforening er ikke bekymret over den aktuelle stigning i tvangsadoptioner.

- Men det er meget vigtigt, at beslutningen om adoption bygger på en faglig vurdering af barnets tarv, siger foreningens næstformand Ditte Brøndum til Kristeligt Dagblad.

- Vi skal sikre, at kommuner ikke bruger den løsning, fordi en bortadoption er billigere end en anbringelse.