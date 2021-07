Flere beslutter sig for donation med ny app

I juni modtog Organdonorregisteret 51.960 nye registreringer fra borgere, der har givet fuld eller delvis tilladelse til, at deres organer må komme et andet menneske til gavn, hvis de selv skulle dø.

Mange års indsats for at få flere til at tage stilling til organdonation giver nu resultat.

Til sammenligning svarer det til det antal registreringer, der normalt kommer på et helt år, oplyser Dansk Center for Organdonation.

- Det er rigtig godt og helt fantastisk, siger centerleder Helle Haubro Andersen.

Forklaringen på de mange registreringer skal sandsynligvis findes i en ny app til det gule sundhedskort.

Fra begyndelsen af juni blev det muligt at downloade app'en til mobiltelefonen, og i den forbindelse popper en påmindelse om donorregistret op med ordene "Har du taget stilling til organdonation?"

Ventelisten til en organtransplantation tæller patienter med lidelser i hjerte, lever, lunge, bugspytkirtel eller nyre.

Den sidste gruppe er den klart største. Lige nu venter 345 personer på en nyretransplantation, viser tal fra Scandiatransplant, der er en sammenslutning af hospitaler, som udfører organtransplantation.

I Nyreforeningen glæder formanden for foreningens donorudvalg, Jan Rishave, sig over de mange tilmeldinger.

- Det er meget positivt, for det vil betyde, at lidt flere end ellers vil kunne få en nyretransplantation. Jo flere, der registrerer sig, des bedre, siger han.

Ifølge Helle Haubro Andersen er der to gode grunde til at tage stilling:

- Man hjælper virkelig sin familie meget ved, at man på forhånd har taget stilling til, om man vil være organdonor.

- For hvis man gør det, så bliver det ikke de pårørende, der i den her situation - som både kan være pludseligt opstået og meget kaotisk - skal tage stilling til spørgsmålet, siger hun.

Derudover kan man også hjælpe andre mennesker.

- Der står rigtig mange patienter på venteliste, som har brug for et nyt organ. Det får de kun, hvis der er nogen, der siger ja til at donere det, siger Helle Haubro Andersen.

Ud over at registrere sig, så opfordrer Nyreforeningen til at fortælle de nærmeste om beslutningen.

- Så er de forberedte, hvis det skulle ske. Men jeg er klar over, at mange ikke har den store lyst til at tale om døden, men hvis man kan, så er det at foretrække, siger Jan Rishave.

Ud over de mange nye registreringer er der også 53.117, der har omregistreret sig i juni. Det kan være, at de har ændret deres tilladelse fra nej til ja eller omvendt.

Andre kan have ændret tilladelse til, om de vil donere alle organer eller kun enkelte.