De rivaliserende fodboldklubber FCK og Brøndby tørner sammen i Telia Parken på Østerbro søndag aften. Forud for opgøret har fans været i slagsmål. (Arkivfoto)

Flere anholdt efter slagsmål inden Superliga-opgør

Fans omkring FCK og Brøndby har søndag eftermiddag været i slagsmål, og tre er anholdt for aktiv deltagelse.

Forud for søndagens Superliga-opgør mellem FCK og Brøndby har der været slagsmål mellem grupperinger omkring de to fodboldklubber.

Københavns Politi skriver på Twitter, at et slagsmål er standset. Politiet har anholdt tre for aktiv deltagelse i slagsmålet.

Desuden er en person anholdt for vold mod politiet, mens en enkelt er sigtet for besiddelse af pyroteknik.

Ifølge Ekstra Bladet har der været slagsmål mellem fraktionerne tre forskellige steder på Vesterbro og et enkelt sted tæt på Frederiksberg.

Politiet hjælper nu Brøndby-fans på vej hjem til Vestegnen.

FCK tager søndag klokken 18.00 imod Brøndby IF på hjemmebane i Telia Parken i København.

Ifølge Ekstra Bladet har Brøndby IF's tilhængere ikke kunne købe billet til kampen.