Flere almene boliger til 8000 i store byer

- Vi har brug for endnu flere boliger, som er til at betale.

Hun varslede, at regeringen vil gøre det muligt at bygge over 20.000 nye almene boliger i de større danske byer i de næste 10 til 15 år.

De nye boliger skal typisk være på 80-90 kvadratmeter, og huslejen skal være omkring 8000 om måneden.

Målet er, at familier med almindelige indkomster skal have mulighed for at bo i byerne. Det skal være med til at styrke sammenhængskræften, mener statsministeren.

- At bo dør om dør giver en forståelse for andre menneskers vilkår, sagde Mette Frederiksen i sin tale.

- Vi skal ikke dele os op. Byerne skal kunne rumme alle.

I de almene boligselskabers organisation (BL) er viceadministrerende direktør Solveig Råberg Tingey positiv over for planen.

- Det er et vigtigt fokus med flere boliger, der er til at betale i de store byer. Det går alt for langsomt med at få opført almene boliger. Vi håber, udspillet kan give nogle nye greb til, at vi kan få bygget nogle af de almene boliger, der mangler, siger hun.

Forslaget om over 20.000 flere almene boliger er ikke urealistisk, mener direktøren for Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.

Han mener, at byernes stigende befolkning skaber et stort behov for flere boliger.

- Der skal bygges rigtig mange boliger. Det er så en diskussion, om det skal være ejerboliger, privat udlejning eller almene boliger. Svaret på det vil afhænge lidt af de politiske øjne, der ser på det. Men det afhænger også af befolkningens behov, siger han.

Almene boliger på omkring 80 kvadratmeter til omkring 8000 om måneden svarer stort set til den gennemsnitlige almene familiebolig ifølge BL.

Familiebolig er et navn, som dækker over de mest almindelige almene boliger, men alle kan ansøge om en familiebolig uanset civilstatus.

Curt Liliegreen ser også et behov for mindre boliger end dem, som regeringen lægger op til, i København.

- Der er ikke blevet bygget mange almene familieboliger i København i de senere år. Men der er i særdeleshed også behov for andet end familieboliger, siger han.

Han påpeger, at der er kommet færre toværelses lejligheder i København over de seneste 40 år.

Derudover er der i de seneste fem år på landsplan forsvundet cirka 17.900 boliger med en husleje under 7000 kroner ifølge tal fra Landsbyggefonden.

Det skyldes blandt andet, at mange små boliger er lagt sammen til større, og at boligselskaber har sat huslejer op for at sikre penge til renovering af ejendomme.

Der er generelt pres på de helt billige boliger, mener BL. Derfor efterlyser organisationen også boliger med en lavere husleje end 8000 kroner. Nærmere 3500 kroner.

- Der er en særlig udfordring med mangel på boliger til familier på overførsel og hjemløse i de store byer. Derfor er det også afgørende, at vi får bygget nogle boliger, som de har råd til at bo i. Samtidig er der en udfordring med boliger til studerende, særligt i København, siger Solveig Råberg Tingey.