Flere års ophold i Danmark er slut for rumæner efter natligt indbrud

Efter at have arbejdet flere år i Danmark skal en rumænsk mand udvises, fordi han deltog i et forsøg på at begå indbrud i en tøjforretning i Varde.

Det har Højesteret slået fast i en dom onsdag, men de fem dommere er ikke enige om resultatet.

Tre har stemt for udvisning, hvorimod to mener, at han burde få lov til at blive.

Forbuddet mod indrejse gælder i fire år. I øvrigt blev straffen for indbruddet fængsel i 40 dage.

I sammenlagt cirka seks år har rumæneren lovligt boet og arbejdet på dansk jord. Han har været vidt omkring. I Ringe, Aalborg, Lemvig og Bredebro har han haft postadresse. Senest var han driftsbestyrer på en gård, fremgår det.

Manden har ikke tidligere overtrådt straffeloven før den nat i juni 2020 i Varde.

En EU-borger kan kun udvises, hvis vedkommende kan siges at udgøre en alvorlig trussel mod grundlæggende samfundsinteresser.

Tre dommere nikker til, at den 28-årige udgør en tilstrækkelig alvorlig trussel. De lægger vægt på, at forsøget på indbrud skete om natten sammen med to andre.

Trioen havde kørt rundt i flere timer i området omkring Bramming og Varde. Der var altså ikke tale om et tilfældigt eller spontant indbrud, fastslår de.

I bilen havde de to andre desuden en masse udstyr med. En skruetrækker, et koben, en sort hue med huller til øjnene og arbejdshandsker.

Mindretallet på to dommere har en anden vurdering.

De lægger vægt på, at der er tale om et enkeltstående forhold, som er begået efter i alt seks års ophold.

Når en unionsborger har opnået ret til tidsubegrænset ophold, skal der en del til for at fravige princippet om fri bevægelighed, slår de to dommere fast. De mener ikke, at der foreligger alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed.

Sagen er ekstraordinært af Procesbevillingsnævnet blevet ekspederet til tops i retssystemet. Såvel byretten som landsretten mente, at der skulle ske udvisning.