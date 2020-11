Flere S-ministre går fri af coronavirus efter test

Ud over statsministeren er andre S-ministre blevet testet negative for coronavirus efter kontakt med smittet.

Det er ikke kun statsminister Mette Frederiksen (S), som har fået et godt resultat af en coronatest og dermed ikke ser ud til at være smittet med virusset.

Fem andre ministre har foreløbig meldt ud, at de har fået en negativ test.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kunne onsdag aften meddele, at de er blevet testet negative for virus.

- Min coronatest er negativ - så i morgen (torsdag, red.) bliver hverdagen mere normal igen, lød det onsdag aften fra Trine Bramsen på Facebook.

Også Pernille Rosenkrantz-Theil kunne fortælle, at hun ser ud til at have undgået smitte.

- Jeg har lige fået en negativ coronatest. Ingen sygdom. Dejligt, når negativt er positivt, skrev hun på Facebook.

Onsdag aften meddelte Social- og Indenrigsministeriet på Twitter, at også social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) var blevet testet negativ.

Torsdag morgen har også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) meldt sig på holdet af ministre, der har fået en negativ test.

- Godt at få hurtig afklaring, men også en personlig påmindelse om, at den her pokkers pandemi ikke er overstået endnu, skriver Peter Hummelgaard på Facebook.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver på Twitter, at også hun er blevet testet negativ.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er indtil videre den eneste af regeringens ministre, som er blevet testet positiv for coronavirus.

En række andre ministre afventer testsvar.