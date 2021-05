Fleggaard har kaldt personale ind og fyldt hylder før genåbning

Danske borgere kan fra lørdag igen tage over grænsen til Tyskland for at fylde vognen med øl, sodavand og slik i grænsebutikkerne, efter at rejsevejledningen fredag er blevet opdateret.

Hos Fleggaard er man allerede forberedt, fortæller administrerende direktør Lars Mose Iversen. Personale er kaldt ind, og hylderne er fyldt op.