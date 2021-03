Flaskepant for 125 millioner kroner forsvinder hvert år

Nu har Dansk Retursystem kortlagt, hvor den forsvundne pant er havnet.

Størstedelen af panten forsvinder i private hjem. Hele 40 procent af den forsvundne pant estimeres at havne i skraldespande her.

Den anden store synder er erhvervslivet. Her ender 30 procent af den forsvundne pant.

20 procent af den ender i skraldespandene i det offentlige rum, mens under fem procent af den ender i naturen.

Beregningerne er lavet ud fra blandt andet ti års analyser i samarbejde med miljørådgivningsvirksomheden Econet af, hvad der ligger i danskernes skraldespande.

Undersøgelsen skal hjælpe Dansk Retursystem med, hvor de skal sætte ind for at få mest mulig pant genanvendt til nye flasker og dåser. Det fortæller Markedsdirektør i Dansk Retursystem Marlene Holmgaard Friis.

Opsporingsundersøgelsen er flankeret med en brugerundersøgelse af vores pantadfærd. Og den viser en klar tendens, mener Marlene Holmgaard Friis.

- Undersøgelsen viser, at vi ude i private hjem er blevet gode til at sortere affald. Når vi står med en flaske eller dåse tænker vi, at den skal sorteres med plast eller metal. Men det vil vi i Danske Retursystem gerne sætte fokus på, at det skal det ikke - det skal i pantautomaten derhjemme, siger hun.

Dansk retursystem har i et forsøg på at komme problemet til livs udarbejdet en kampagne, der skal vises på sociale medier og streamingtjenester.

Dansk Retursystem har også været ude på en række sjællandske ungdomsuddannelser og grave i skraldesække.

Det viser sig her, at der i 55 procent af alle skraldespande lå pant, som skulle have ramt en automat i stedet.

Derfor vil Dansk Retursystem kigge på løsninger, der skal få flere unge til at pante i stedet.

- Blandt andet har vi lavet et forsøg med stemmebokse, hvor eleverne på skolen skulle bruge flasker til at stemme i forskellige ting: for eksempel hvem deres bedste lærer er, eller hvem der vinder næste fodboldkamp, siger Marlene Holmgaard Friis.