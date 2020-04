Flag og champagne ved retten da 29-årig frifindes i narkosag

Omkring klokken et natten til den 6. juni sidste år fandt politiet i et kælderrum i Emdrup knap 5,7 kilo heroin. Desuden lå der en pistol, en pumpgun og 392 stykker blandet ammunition.

Dagen efter blev den 29-årige og en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den 25. marts i år blev den 31-årige i en tilståelsessag idømt ti års fængsel for sin rolle i sagen.

Torsdag kom den 29-åriges sag så for retten, hvor en enig domsmandsret frifandt ham. Han fik dog en bøde på 3000 kroner for at være i besiddelse af en ulovlig slangebøsse.

Afgørelsen vakte jubel hos både den tiltalte og de omkring 20 familiemedlemmer, der var kommet fra Jylland for at støtte ham.

- Han risikerede en straf på ti års fængsel for noget, han ikke har gjort, og så ender det med en bøde på 3000 kroner. Så både han og familien er selvfølgelig utroligt glade og lettede, siger mandens forsvarer, Anders Schønnemann.

I to tilfælde havde manden været nede i kælderrummet, og hans dna var fundet på en pose, hvor der havde været heroin, og på nogle plastikhandsker.

Den 29-årige forklarede i retten, at han havde været i kælderen de to gange for at reparere en lås, men at han intet kendte til hverken stoffer eller våben.

Retten godtog hans forklaring. Hans dna kan være havnet i kælderrummet, da han var nede for at reparere låsen, og retten fandt det heller ikke bevist, at heroinen lå i kælderrummet, da den tiltalte var dernede.

- Han er blevet frifundet af en enig domsmandsret, og vi vil nu søge erstatning for de omkring ti måneder, han har siddet varetægtsfængslet, siger Anders Schønnemann.

Anklagemyndigheden har dog 14 dage til at anke sagen til Østre Landsret.

- Vi tager afgørelsen til efterretning. Nu vil vi kigge nærmere på den, før vi afgør, om sagen skal ankes, siger sagens anklager, Morten Chjeffer Rasmussen.