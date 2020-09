Flåter kan sprede mere smitte til mennesker end hidtil antaget

1000 flåter fra Gribskov blev undersøgt, og det viste sig, at over halvdelen af de voksne flåter kunne smitte med sygdom.

Men en fjerdedel af dem var bærere af mindst to forskellige zoonoser - det er sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker.

Det kan eksempelvis være borrelia eller TBE - også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse.

- Det overraskede mig. Man risikerer altså at blive smittet med to forskellige sygdomme på én gang, siger seniorforsker René Bødker, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet.

Det er første gang, man herhjemme har undersøgt, hvor mange sygdomme flåter bærer rundt på, og som kan overføres til mennesker.

Den nye viden gør ifølge seniorforskeren skovflåten til en af de farligste smittespredere i den danske natur.

Det er ikke alle de op mod 20 flåtoverførte infektioner, der er lige farlige for mennesker.

Men borrelia og TBE er nogle af de mere alvorlige af slagsen.

Borrelia kan udvikle lammelser, og TBE kan forårsage en betændelse i hjernen.

For nylig kunne Statens Serum Institut berette, at fire personer hen over sommeren var blevet smittet med TBE-virus.

Tre af dem var formentlig blevet bidt af flåter med TBE i Tisvilde Hegn i Nordsjælland.

Den fjerde var en kvinde fra Falster, der ikke havde været i Tisvilde eller på Bornholm, der er det andet kendte risikoområde i Danmark.

Man kan blive vaccineret mod TBE, og Statens Serum Institut mener, at det især bør overvejes af personer, der færdes meget i naturen.

Borrelia kan man derimod ikke blive vaccineret imod.

Nogle borrelia-smittede får et mildt forløb, andre et meget alvorligt forløb.

En mulig forklaring kan ifølge René Bødker være, at de alvorligt syge i virkeligheden er blevet inficeret med to flåtoverførte sygdomme på samme tid: Borrelia og en infektion kaldet anaplasma.

- Anaplasma kan muligvis undertrykke immunsystemet og dermed hjælpe borrelia til at få fodfæste.

- Det er muligvis forklaringen på, at nogle bliver rigtigt syge, siger René Bødker.