Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser søndag aften, at det fjerde tilfælde af coronavirus i Danmark er konstateret. (Arkivfoto).

Fjerde dansker er smittet med coronavirus

Endnu en dansker er smittet med coronavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse søndag aften.

Det betyder, at der nu foreløbig er i alt fire personer, som er smittet med virusset i Danmark.

Det er Statens Serum Institut, der har analyseret en halspodning fra personen, som nu kan bekræfte, at prøven er positiv for coronavirus.

Det nye smittetilfælde er en tæt kontakt til den anden smittede, som allerede blev bekræftet fredag.

Her var der tale om en mand, som vendte hjem fra en skiferie i Norditalien 15. februar. Han blev tre dage efter hjemkomsten syg med blandt andet feber.

Han kontaktede først sin læge 27. februar - ni dage efter de første symptomer - og fik bekræftet coronasmitte dagen efter.

Det betyder, at det nye smittetilfælde allerede var i hjemmekarantæne.

- Vi har allerede foretaget smitteopsporingen, og kontakterne er informeret, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted i en pressemeddelelse.

Der er søndag aften ikke yderligere oplysninger om den smittede. Derfor kendes eksempelvis ikke køn, bopæl eller alder for nuværende.

Det vides heller ikke, om den nye smittede har været med på rejsen til Norditalien, eller om vedkommende er blevet smittet, efter at den smittede mand kom hjem fra rejse.

Torsdag blev det første danske smittetilfælde bekræftet. Her blev en medarbejder på TV2 testet positiv. Han var ligeledes vendt hjem fra en skiferie i Norditalien.

Det nordlige Italien er det område i Europa, hvor virusset er mest udbredt.

Fredag eftermiddag blev den anden smittede konstateret. Og lørdag morgen blev det tredje tilfælde bekræftet. En medarbejder på Aarhus Universitetshospital havde været på konference i Tyskland og haft kontakt til en italiener, der er coronasmittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at det er vigtigt, at man ringer til sin egen længe eller lægevagten, hvis man inden for de seneste 14 dage har været i områder med udbredt smitte og har fået symptomer som feber, hoste eller åndenød.

Rådet gælder også, hvis man har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt eller har fået påvist sygdommen.

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil fortælle mere om den nuværende situation på et pressemøde mandag klokken 09.