Fjerde år i træk: Færre vil være pædagog og sygeplejerske

Mens Uddannelses- og Forskningsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen (S), tager det generelle fald i ansøgertallet roligt, er hun bekymret over både sygeplejerske- og pædagoguddannelsen.

- Jeg er minister i en regering, der rigtig gerne vil styrke vores nære velfærd. Og der er det selvfølgelig et problem, at interessen for pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen falder.

I 2015 søgte 5732 ind på sygeplejerskeuddannelsen, mens 4991 fredag har søgt om at komme ind på uddannelsen.

På pædagoguddannelsen har man oplevet et fald fra 7205 ansøgninger i 2015 til 5956 i år.

Det til trods for stor politisk bevågenhed på netop de to faggrupper og et udtalt ønske fra partier i Folketinget om at ansætte flere pædagoger og sygeplejersker de kommende år.

Til trods for faldet er pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen fortsat de to mest søgte videregående uddannelser i Danmark.

Ifølge ministeren skal der gøres noget ved uddannelsen og hverdagen for de to faggrupper, hvis tendensen skal vendes.

- Jeg har selv beskæftiget mig en del med børneområdet. Her kan jeg se, at der er blevet sparet på uddannelsen de sidste fire år, og hverdagen er der også blevet sparet på.

- Jeg tror, vi skal styrke uddannelserne, men vi skal også sikre, at det arbejdsmarked, som de kommer ud til, er et, hvor der er tid og rum til at bruge sin faglighed. Hvor der er kolleger nok, og hvor man ikke har et arbejdsmiljø, man bliver syg af, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der til studieåret 2018-2019 oprettet 4074 pladser på sygeplejerskeuddannelsen. Det er 230 flere pladser end sidste år.

Selv med flere pladser og færre ansøgere vil der stadig være nok ansøgere til at besætte alle studiepladserne, såfremt de opfylder kravene.

Rådets næstformand, Dorthe Boe Danbjørg, fokuserer på, at der fortsat er mange som søger ind på sygeplejestudiet. Alligevel udtrykker hun glæde over, at ministeren er opmærksom på faldet.

- Vi har haft en lang årrække med besparelser på uddannelserne. Det vil vi gerne have stoppet, så vi får uddannelser af høj kvalitet.

- Vi håber, at hun vil sætte noget ind og gøre noget ved vilkårene, siger Boe Danbjørg.