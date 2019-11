Artiklen: Fitnessinstruktør kræver 50.000 for politikers ord på Facebook

Det skal koste folketingsmedlem Mette Thiesen (Nye Borgerlige) 50.000 kroner, at hun i april 2018 på Facebook kaldte fitnessinstruktøren Mahmoud Loubani for "terroristsympatisør", mener Mahmoud Loubani.

Loubani og Thiesen sidder fredag over for hinanden i Københavns Byrets retssal 42 i Frederiksberggade, bedre kendt som Strøget. De er flankeret af deres respektive advokater. Loubani af Christian F. Jensen, Thiesen af Karoly Nemeth.

Loubani har sagsøgt Mette Thiesen, der bortset fra formand Pernille Vermund er det mest fremtrædende medlem af Nye Borgerlige, for injurier.

Ifølge ham indeholder facebookopslaget nemlig flere urigtige og krænkende påstande.

Opslaget har overskriften "Terrorist-sympatisør benyttes af Danmarks Radio". Og påstår blandt andet, at Loubani er en "person, der udviser sympati for en terrorist".

Thiesen henviser til, at Loubani på en anden mands facebookopslag om Omar El-Husseins død skrev "Allah Yerhamo". Det var El-Hussein, der i 2015 angreb Krudttønden og synagogen i Krystalgade og dræbte to mænd.

- Jeg støtter overhovedet ikke terrorisme. Alle, der kender mig, ved, hvad jeg står for, fortæller Mahmoud Loubani fredag i retten.

Ifølge ham vidste han ikke, hvem Omar El-Hussein var, da han kommenterede facebookopslaget. Og "Allah Yerhamo" er et almindeligt udtryk på arabisk, hvor man udtrykker medfølelse over for folk, der har mistet en nærtstående.

Loubani er instruktør i motionskæden Fitness World. Han har desuden medvirket i tv-programmet "Pranksters Paradise" på DR3. Mette Thiesens grund til at omtale ham var, at han havde omtalt hende.

Det gjorde han i forbindelse med, at Mette Thiesen på Facebook havde fortalt om en profil ved navn "Abdul", der skulle have truet hende og hendes familie i et facebookopslag.

Loubani skrev, at profilen "Abdul" var falsk og "Hvem siger Mette ikke selv står for det for lidt opmærksomhed."

Thiesens advokat, Karoly Nemeth, mener, at Loubani udelukkende har lagt sag an mod Thiesen af politiske grunde.

Han henviser blandt andet til, at Loubani ikke har anlagt sag mod de islamkritiske netmedier Free Speech Blog og Uriasposten. Medierne har nemlig også omtalt Loubani i lignende vendinger.

Mette Thiesen forlanger at blive frifundet i sagen, som Københavns Byret har afsat hele fredagen til at behandle. Hvornår der falder dom, er endnu ikke afgjort.