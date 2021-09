Fitnesscenter på universitet forbyder træning kun i sports-bh

Det er ikke længe siden, at store dele af Danmark diskuterede et nu skrottet forbud mod mavebluser på en skole i Vejle.

Et forbud mod at træne kun iført sports-bh i et fitnesscenter på Syddansk Universitet (SDU) skaber stor intern debat.

Nu er sports-bh'er kommet på dagsordenen på SDU på grund af et forbud fra foreningen SDU Fitness, der driver fitnesscenteret på universitetet.

- Det er ikke tilladt at kun træne i en sports-bh, står der i centerets ordensregler.

En underskriftindsamling mod forbuddet har ifølge Jyllands-Posten fået 320 underskrifter.

I et Facebook-forum føres en livlig debat om tøjpolitikken.

En af initiativtagerne til underskriftindsamlingen er Nivi Meyer, som er medicinstuderende på SDU.

- Jeg synes, at det er udtryk for et udfaset kvindesyn, at man ikke må træne i en sports-bh, hvor man viser maveskind. En sports-bh er helt mainstream-påklædning i et fitnesscenter, siger Nivi Meyer til Jyllands-Posten.

SDU Fitness har selv forklaret tøjreglerne.

I et dokument, som er blevet lagt på Facebook, står der, at forbuddet handler om hygiejne, personlige grænser samt at tage højde for kulturelle forskelle.

Victor Immanuel Bjerre, som er formand for bestyrelsen i SDU Fitness, fortæller til Jyllands-Posten, at der snarest vil blive holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde om reglerne.

Han ønsker ikke at uddybe sin egen holdning, men siger, at der skal tages højde for kulturelle forskelle.

På Christiansborg kritiserer politikere fra blandt andet Dansk Folkeparti og Venstre reglerne.

SDU Fitness benytter lokaler, der stilles til rådighed af Syddansk Universitet mod betaling. Det fremgår af fitnessforeningens vedtægter.

Det er ikke unormalt, at private fitnesscentre har regler om påklædning.

Jyllands-Posten skriver blandt andet, at det i Bording Fitness i Midtjylland ikke er tilladt at træne i bar overkrop eller kun iført sports-bh.