Fiskesygdom er for første gang konstateret i Danmark

Det er ørreder i et dambrug i sydjyske Stouby nordøst for Vejle, der er blevet ramt af sygdommen. Det viser prøver udtaget af Fødevarestyrelsen.

Fiskesygdommen IHN er for første gang blevet konstateret i Danmark.

IHN står for infektiøs hæmatopoietisk nekrose.

- Det betyder, at Danmark ikke længere har status som fri for IHN. IHN er dødelig for fiskene, men kan ikke smitte til mennesker, siger Tim Petersen, der er souschef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen er i gang med at afklare, hvad der skal ske med ørrederne i dambruget, lyder det i pressemeddelelsen.

Kilden til smitten kendes endnu ikke, og Fødevarestyrelsen arbejder på at afklare, hvordan smitten er opstået. Udbruddet af IHN kan have alvorlige konsekvenser for dambrugserhvervet i Danmark, skriver Fødevarestyrelsen.

- Det kan give anledning til, at eksportmarkeder og samhandelslande vil begrænse handel med levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark i en periode, lyder det fra souschef Tim Petersen.

Danmark kan først igen få status som IHN-frit land, når der i to år ikke har været konstateret infektion med IHN.

Dambruget, der producerer cirka 95 ton ørreder årligt, er kommet under offentligt tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambruget i Sydjylland.

For at begrænse smittespredning sporer Fødevarestyrelsen desuden kontakter til dambruget. Det inkluderer de forsendelser af fisk, der er sendt til og fra dambruget.

Eventuelle andre dambrug i Danmark, der har haft smittefarlig kontakt til dambruget, bliver sat under offentligt tilsyn, til de er undersøgt for IHN og konstateret fri.