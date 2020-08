Artiklen: Firmaejere sigtes for millionsvindel i ny sag om coronastøtte

Fire personer er blevet anholdt og sigtet for bedrageri med lønkompensation for næsten 1,7 millioner kroner.

Københavns Politi har anholdt fire ejere af virksomheder, der alle sigtes for bedrageri med lønkompensation under coronakrisen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse torsdag.

De sigtede har søgt om lønkompensation for 1.656.625 kroner, men var ikke berettiget til den økonomiske støtte, mener politiet.

I alt blev der sendt 13 ansøgninger via otte selskaber.

Fem adresser er blevet ransaget i forbindelse med anholdelserne.

- Det drejer sig om omfattende svindel med midler, der er afsat til at hjælpe nødlidende virksomheder, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

- Det er desværre endnu en sag, hvor skruppelløse personer har udnyttet samfundets udstrakte hånd.

De fire anholdte fremstilles i grundlovsforhør fredag i Københavns Byret.

Sagen er langt fra den første af sin art. Frem til den 16. august havde Bagmandspolitiet modtaget 94 anmeldelser om bedrageri med hjælpepakker.

Lønkompensation er én af flere ordninger, som Folketinget indførte i foråret for at beskytte danske virksomheder under coronakrisen.