Firma leverer ukvalificerede tolke til staten

Tolkefirmaet EasyTranslate har været heftigt kritiseret, siden det 1. april overtog opgaven med at tolke for en række offentlige myndigheder.

Nu viser det sig, at firmaet i flere tilfælde bruger tolke, som ikke lever op til de kvalitetskrav, EasyTranslate har forpligtet sig til i sin kontrakt med staten.

Ifølge aftalen skal tolkene fra EasyTranslate enten have en kandidatgrad, være uddannede sprogofficerer eller alternativt have det pågældende sprog som modersmål.

Men Information har fundet eksempler på, at firmaet sender tolke, der ikke har nogen af de kvalifikationer, ud til opgaver i retssale, afhøringer og asylsamtaler.

En af dem er Daniela Weiss. Hun tolker i hele tre sprog, nemlig tysk, spansk og engelsk. Det til trods for, at hun hverken er uddannet i engelsk eller har det som sit modersmål.

Hun har desuden kun gennemført EasyTranslates mundtlige test i engelsk og ikke i hverken tysk eller spansk.

EasyTranslate har ellers forpligtet sig til kun at sende tolke ud til opgaver i staten, som har gennemgået hele firmaets sprogtest. Men Daniela Weiss har ikke haft noget problem med at få opgaver inden for alle tre sprog.

I august foretog Rigspolitiet et tilsyn af EasyTranslate. Her tog de blandt andet stikprøver af dokumentationen for tolkenes kvalifikationer.

I stikprøven, som omfattede 50 tolke, viste det sig, at EasyTranslate flere gange havde set bort fra kravet om dokumentation for uddannelse og dermed placeret tolkene i en forkert kategori, som afgør, hvor meget de skal have i løn.

Den manglende dokumentation eller forkerte placering kan ifølge Kammeradvokaten udgøre "væsentligt mislighold" af kontrakten.

Dermed kan det koste EasyTranslate kontrakten med det offentlige, hvis det viser sig at være omfattende.

Dog hænger kontrakten mellem EasyTranslate og Rigspolitiet allerede nu muligvis i en tynd tråd efter et samråd i sidste uge, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) bad firmaet stramme gevaldigt op, hvis ikke de skulle miste deres kontrakt i starten af det nye år.

Efterfølgende har EasyTranslate sendt et brev til ministeren, hvor firmaet tilbyder at stoppe samarbejdet før tid. Det er endnu uvist, hvordan ministeren vil reagere på tilbuddet.