Firma fik kommunale millioner for pleje af døde borgere

Ifølge Ugeposten Gribskov har Attendo blandt andet fået et stort millionbeløb for at hjælpe ældre i Gribskov, der ikke længere var i live.

I en periode på to år har plejefirmaet Attendo modtaget penge af Gribskov Kommune på et tilsyneladende noget tvivlsomt grundlag.

- Jeg har ikke tidligere oplevet så store problemer, siger Mikkel Damgaard, centerchef for social- og sundhedsområdet i kommune, til mediet.

Ugeposten Gribskov har fået aktindsigt i en række dokumenter fra kommunen.

Her fremgår det, at man i kommunen har lavet en såkaldt fakturakontrol over de regninger, man i de senere år har betalt til Attendo.

Det vil sige, at man altså har kontrolleret, om Attendo rent faktisk har leveret de ydelser, som de har sendt regninger for.

Og her bliver det hurtigt tydeligt, at Attendo ikke har holdt sig tilbage, når det kommer til at sende regninger til Gribskov Kommune.

Det viser sig ifølge mediet, at Attendo på bare to år har fået over 13,4 millioner kroner for opgaver, firmaet aldrig har udført.

Desuden skriver Ugeposten Gribskov, at Attendo også har fået betaling i sager, hvor Attendo hævder, at personalet er kommet og har hjulpet en borger i hjemmet.

Det har dog vist sig, at den pågældende person var indlagt på et hospital og slet ikke var derhjemme.

Centerchef Mikkel Damgaard fra kommunen siger til mediet, at hele sagen bare skyldes "usikre arbejdsgange hos Attendo".

- Det her er meget utilfredsstillende og rigtig ærgerligt. Det er ikke noget, vi er stolte over kan ske, siger han.

Han tilføjer, at kommunen har fået alle 13,4 millioner kroner retur.

Attendo oplyser tirsdag aften til Ritzau, at man ikke har mulighed for at udtale sig før onsdag morgen.