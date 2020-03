Firma får bøde efter kvindes død på legeplads

Et firma har betalt en bøde på 10.000 kroner, efter at en kvinde døde, da et gyngestativ væltede over hende.

Virksomheden Ludus har betalt en bøde på 10.000 kroner, efter at en kvinde sidste år mistede livet på en legeplads i Ballerup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til TV2.

Den 31-årige kvinde døde, efter at et gyngestativ væltede ned over hende og ramte hende i hovedet. Hun fik svære skader i ulykken, og hendes liv stod ikke til at redde.

Tekniske undersøgelser har vist, at stativet ikke var fastgjort ordentligt. Der var tilsyneladende ikke noget galt med selve gyngen.

Ulykken skete under fejringen af en 75-års fødselsdag, hvor den 31-årige kvinde gyngede på en redegynge.

En redegynge er en stor gynge, der som regel består af en ring med et udspændt net i midten.

Dagen før ulykken, der skete en aprildag i et boligområde på Baltorpvej, havde boligselskabet Baldersbo fået en henvendelse fra en borger. Vedkommende var bekymret over gyngestativet.

Det har direktør ved Baldersbo Søren B. Christiansen tidligere fortalt.

Henvendelsen handlede om, at stativet bevægede sig meget. Ifølge direktøren tog boligselskabet herefter fat i producenten af gyngestativet, Ludus.

Herfra lød det angiveligt, at der ingen risiko var forbundet med at bruge det, da det var konstrueret til ikke at kunne vælte. Alligevel var der indgået en aftale om, at Ludus skulle undersøge gyngestativet nærmere senere samme uge.

Det er producenten, der stod for opsætningen af stativet.

I tiden efter ulykken afspærrede boligselskabet samtlige af dets gynger, indtil de kunne bliver efterset af en ekstern partner.

Efterfølgende opfordrede Teknologisk Institut samtlige ejere af legepladser til at få tjekket legeredskaberne.

Det var instituttet, der udarbejdede et notat om ulykken, hvor det fremgik, at gyngestativets fire ben ikke var godt nok forankret.