Firedobling af coronapatienter presser hovedstadens sygehuse

Beredskabsplan i Region Hovedstaden er sprængt. Nu arbejder ledelsen for at få plads til alle patienter.

Antallet af indlæggelser med coronasmittede i Region Hovedstaden er firedoblet siden starten af december.

Status tirsdag morgen er 389 indlagte, oplyser regionen i en pressemeddelelse. I starten af december var tallet 103.

De mange patienter betyder, at man er gået gennem loftet i forhold til de hidtidige planer, som regionen havde for at have plads til coronapatienter. Regionen arbejder nu på at udvide kapaciteten.

- Antallet af covid-patienter har sprængt beredskabsplanen for indlæggelser. Regionens kriseledelse arbejder på at udvide kapaciteten og sikre, at hospitalerne både kan rumme de covid-syge og alle de andre patienter, der skal behandles, skriver Region Hovedstaden.

I sidste uge besluttede regionen at udskyde alle ikke-akutte behandlinger fra 21. december og tre uger frem. Det var for at skabe mere plads til coronapatienter.

Regionen havde oprindeligt en beredskabsplan i fire trin. Den gik op til 360 indlæggelser. Derfor arbejdes nu på et næste trin, så der er plads til endnu flere patienter.

Regionen overvejer blandt andet, om det er muligt at overflytte patienter til en anden region. Det fortæller vicedirektør Kristian Antonsen til DR.

- Det er en konkret overvejelse, vi gør. Vi er i dialog med nogle af de regioner, der er mindre pressede, end vi er i øjeblikket. Der diskuterer vi blandt andet om overflytning af patienter, siger han til DR.

Antallet af patienter risikerer at stige yderligere de kommende dage. Dder er typisk en forsinkelse på 10-14 dage, fra folk bliver smittet, til de bliver indlagt.

Regionen afholder pressemøde om situationen tirsdag klokken 14.

Her deltager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger og vicedirektør Kristian Antonsen.

Antallet af indlagte med coronavirus på landsplan lød mandag på 713 patienter. Det er det højeste antal under coronaudbruddet.

Dermed er lidt over halvdelen af de indlagte på et sygehus i Region Hovedstaden.