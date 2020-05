Artiklen: Fire unge anholdt for at sende bombetrusler i Aula

Fire unge anholdt for at sende bombetrusler i Aula

Fire teenagere er onsdag blevet anholdt og tilbageholdt på adresser i Nordsjælland, på Frederiksberg og på Fyn.

De unge mistænkes for at have været involveret i en række bombetrusler udsendt via Aula, der er skolernes kommunikationsplatform.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De anholdte og tilbageholdt er i alderen 13 til 18 år, og de mistænkes at have været involveret i 17 bombetrusler mod skoler i fem forskellige politikredse.

To af de unge er under 15 år og dermed under den kriminelle lavalder. Politiet forventer også at løslade de tre andre efter afhøring, så der altså ikke bliver krav om varetægtsfængsling.

I november sidste år modtog skoler rundt om i landet bombetrusler via Aula, hvilket flere steder resulterede i evakueringer af skoler.

Siden har en efterforskningsgruppe i Midt- og Vestjyllands Politi efterforsket sagen med hjælp fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Hans Roost, politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi og leder af efterforskningen, fortæller, at de unge formentlig er del af en hackergruppe.

- Vi kan se, at man holder sammen i nogle grupperinger, og at man har nogle mærkelige formål og gerninger inde på nettet.

- Hvad det så resulterer i af konkret overtrædelse af straffeloven, må vi vente med at se, til vi har fået afdækket mere og undersøgt computere, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at politiet er overbevist om, at der er flere andre mistænkte i sagen.

Hans Roost har ikke et bud på, hvad motivet har været for at sende truslerne. Han kan endnu ikke oplyse, hvordan de fire unge forholder sig til mistanken.

Claus Birkelyng, som er leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, fortæller i pressemeddelelsen, at der ikke er tale om hacking i klassisk forstand.

- Aula er ikke blevet hacket på den måde, man kender det for eksempel fra film. Her er nok snarere tale om, at nogle børn og unge er blevet franarret deres brugernavn og password i forbindelse med et onlinespil, som gerningsmændene så har brugt til at få adgang.

- Man kan sige, at de ikke har brudt døren op, men snarere har narret sig til nøglen og låst sig ind, lyder det.

Han understreger, at anvendelse af andres brugernavn og password uden de pågældendes samtykke, også er en overtrædelse af straffeloven.