Fire ud af ti unge i Danmark har fået første stik

Ser man på vaccinationstallene, der tirsdag er opgjort af Statens Serum Institut, viser det, at over 40 procent af de 12-15-årige allerede har fået første stik med en vaccine.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kom senest tirsdag med et opråb til landets unge om at tage imod tilbuddet om at blive vaccineret mod covid-19.

113.648 børn i aldersgruppen 12-15 år har således fået første stik. Det svarer til 41,1 procent.

De fleste mangler dog fortsat at blive færdigvaccineret. Indtil videre har 3827 fået begge stik, og dermed er 1,38 procent færdigvaccineret i aldersgruppen, viser opgørelsen.

Den dækker over alle 12-15-årige, der har bopæl i landet. Også vaccinationer givet under fritvalgsordningen er medtaget.

Det var i midten af juli, at den unge aldersgruppe fik mulighed for at blive vaccineret.

De 12-15-årige tilbydes ligesom i det officielle vaccinationsprogram vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Der skal gives to stik med vaccinerne for at få den størst mulige beskyttelse mod coronavirus, og for at man betegnes som færdigvaccineret.

De to stik skal gives med flere ugers mellemrum, og det er naturligvis også forklaringen på, at de fleste fortsat ikke har fået det sidste stik.

For aldersgruppen gælder der særlige regler omkring vaccination. Børn under 15 år kan nemlig ikke selv give samtykke til vaccinationen.

Når de skal vaccineres, skal en forælder eller værge derfor ledsage barnet til vaccinationen.