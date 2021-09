Fire ud af ti indvandrere kan få dispensation fra fuld arbejdspligt

43 procent af de omkring 20.000 personer, der er i regeringens målgruppe med forslaget om 37-timers arbejdspligt til ledige indvandrere, ventes at få dispensation.

Det viser et lækket notat fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, skriver Jyllands-Posten.

Dispensationen til de 8600 personer vil betyde, at de bliver visiteret til et lavere timetal end de 37 timer, som regeringen ønsker med deres forslag.

Forslaget var en del af reformudspillet "Danmark kan mere I". Her ønsker regeringen en såkaldt arbejdspligt på 37 timer til borgere med integrationsbehov, hvis de vil beholde deres kontanthjælp.

Arbejdspligten vil primært bestå af nyttejobs som eksempelvis at samle plastik og cigaretskod på strande, lød det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Udebliver man, vil ydelsen bliver sat ned med det nye forslag.

Vurderingen i notatet er baseret på, hvor mange der er undtaget fra den såkaldte 225-timers-regel, skriver Jyllands-Posten.

Den betyder, at ledige på kontanthjælp eller integrationsydelse skal have arbejdet det antal timer på et år for at få fuld social ydelse.

Men man kan blive undtaget, hvis jobcentret vurderer, at arbejdsevnen er for begrænset, til at det kan lade sig gøre, lyder det.

I en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten siger Peter Hummelgaard, at "det ikke er alle som vil kunne bidrage i 37 timer, fordi de har andre problemer end ledighed".

- Det afgørende er, at borgerne deltager i et arbejdsfællesskab i så mange timer som muligt. Derfor skal kommunen tilrettelægge indsatsen med dette for øje, siger ministeren videre.

Hvad timetallet i stedet bliver i gennemsnittet for dem, der opnår dispensation, har ministeriet dog undladt at svare avisen på.

Forslaget om 37 timers arbejdspligt har blandt andet mødt kritik fra Rådet for Etniske Minoriteter.

- Det kommer helt klart til at stille kvinderne dårligere, ved at de enten fravælger kontanthjælpen, eller også kommer de ud i de her nyttejob, som ikke hjælper dem på den lange bane, sagde forkvinde Halima El Abassi i starten af september.

Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver udlændinge- og integrationsministeren, Mattias Tesfaye (S), i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.