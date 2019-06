Fire ud af ti børn bliver solskoldede på deres ferie

- Det kan være farligt for børn at opholde sig i solen i længere tid. Derfor skal forældre huske at beskytte deres børn fra solen med masser af solcreme og en solhat.

- Det er også en god idé at opholde sig i skyggen, når uv-indekset er højst midt på dagen, siger Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

Børn er ifølge ham særligt udsatte i solen, fordi deres hud er mere sårbar, og fordi deres krop vokser.

- Hvis man har været udsat for høj uv-stråling tidligt i barndommen, så er der større sandsynlighed for, at man får hud- og modermærkekræft, siger han.

Strålinger fra den naturlige sol og solarier er skyld i 90 procent af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft. Derfor er det særligt vigtigt at undgå solskoldninger, fastslår Peter Dalum.

- I Danmark er uv-indekset ret højt nu. Hvis man er ude i mere end en halv time, risikerer man faktisk at blive skoldet. Huden tager meget skade af solskoldninger, og så kan man udvikle hudkræft på sigt.

- Så forældre skal sikre sig at undgå, at deres børn bliver skoldede. Der er for mange børn, der bliver skoldede, og det skal forældrene tage ansvar for, siger han.

Men selv om solens stråler kan være farlige, skal man heller ikke være solforskrækket, mener Peter Dalum.

- Det er vigtigt, at vi får lidt sol, og med den sol vi har i Danmark, så er det nok blot at være udenfor i et kvarter, for så har man fået den mængde D-vitamin, som kroppen har behov for.